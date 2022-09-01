«Маленький человек». Путин проигрывает войну против Украины — глава МИД Дании 1 сентября, 15:32 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не выиграет войну против Украины.



В ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Кофод назвал Путина «маленьким человеком».

«Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев», — отметил он.

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Он заверил, что Дания будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно».

На этой неделе правительство Дании одобрило государственный бюджет на 2023 год и финансовая поддержка Украины занимает там ведущее место.



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