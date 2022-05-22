«РФ должна проиграть, чтобы измениться». Агрессивное поведение России «держит в заложниках весь мир» — Милованов

22 мая, 18:49
Эксклюзив НВ
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Разрушенное Россией село Мощун, Киевская область, Украина, 19 мая 2022 года. (Фото:REUTERS/Leonardo Benassatto)

Разрушенное Россией село Мощун, Киевская область, Украина, 19 мая 2022 года. (Фото:REUTERS/Leonardo Benassatto)

Советник главы офиса президента Тимофей Милованов в эфире Радио НВ назвал шесть стран, помимо Украины, к нестабильности которых причастна Российская Федерация.

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«Война в Сирии, протесты в Беларуси, введение войск России в Казахстан, активизация конфликта в Нагорном Карабахе, выборы в Грузии, Молдова с [Приднестровьем] - на самом деле это все части одной большой проблемы. У нас есть Россия, которая является авторитарным режимом с агрессивной военной силой, готовой использовать ее для достижения своих политических целей», — отметил Милованов.

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По мнению советника главы ОП, все эти конфликты связаны поведением России, которая «держит в заложниках весь мир», особенно Европу.

«Нужно российское поведение изменить. Правильный вопрос не состоит в том, на каких условиях Украине нужно договариваться о мире с Россией. А верный вопрос для всего мира состоит в том, как изменить поведение России на следующие 10, 20, 50 лет. К сожалению, пока Россия не проиграет, это поведение не изменится. Проиграть она может в Украине или в каком-нибудь другом конфликте или войне. Ей придется проиграть», — добавил Милованов.

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https://www.youtube.com/watch?v=HQH7JMY0wRw&t=1169s
Редактор: Юлия Козина

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