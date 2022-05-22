«РФ должна проиграть, чтобы измениться». Агрессивное поведение России «держит в заложниках весь мир» — Милованов
Разрушенное Россией село Мощун, Киевская область, Украина, 19 мая 2022 года. (Фото:REUTERS/Leonardo Benassatto)
Советник главы офиса президента Тимофей Милованов в эфире Радио НВ назвал шесть стран, помимо Украины, к нестабильности которых причастна Российская Федерация.
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«Война в Сирии, протесты в Беларуси, введение войск России в Казахстан, активизация конфликта в Нагорном Карабахе, выборы в Грузии, Молдова с [Приднестровьем] - на самом деле это все части одной большой проблемы. У нас есть Россия, которая является авторитарным режимом с агрессивной военной силой, готовой использовать ее для достижения своих политических целей», — отметил Милованов.
По мнению советника главы ОП, все эти конфликты связаны поведением России, которая «держит в заложниках весь мир», особенно Европу.
«Нужно российское поведение изменить. Правильный вопрос не состоит в том, на каких условиях Украине нужно договариваться о мире с Россией. А верный вопрос для всего мира состоит в том, как изменить поведение России на следующие 10, 20, 50 лет. К сожалению, пока Россия не проиграет, это поведение не изменится. Проиграть она может в Украине или в каком-нибудь другом конфликте или войне. Ей придется проиграть», — добавил Милованов.
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