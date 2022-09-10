Путин использует энергетический шантаж из-за провала на поле боя — Блинкен 10 сентября, 04:42 Энтони Блинкен (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Президент России Владимир Путин прибегает к более грубым инструментам давления, чтобы попытаться лишить Украину поддержки ЕС. Россия не достигает своих целей в поле боя.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.



По его словам, Кремль использует энергию в качестве оружия против Европы, увеличивая расходы семей, предприятий и целых государств.

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« Путин делает ставку на то, что эти действия сломают волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что сможет заставить другие страны подчиниться», – отметил Блинкен.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что Европа станет сильнее, если будет меньше зависеть от поставок энергоресурсов из России, и что США помогут странам ЕС, которые столкнулись с непомерными расходами на отопление.

Напомним, в утренней сводке Генштаб сообщил, что украинские военные ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении , а за 3 дня ВСУ продвинулись на 50 км.

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