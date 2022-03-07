«Путин проиграл в 5:00 24 февраля». России не удастся окружить Харьков и Киев — Геращенко 7 марта, 00:00 Цей матеріал також доступний українською Остатки российской техники (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире Радио НВ заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся окружить ни Харьков, ни Киев, потому что у него недостаточно сил.

«Киев будет стоять столько, сколько нужно. У Путина сейчас нет сил окружить ни Харьков, ни Киев. Они сейчас всю ставку сделали на то, чтобы попытаться словить Мариуполь. Это тоже не выйдет, потому что защитники Мариуполя будут стоять насмерть, но они не сдадутся. Поэтому Путин проиграл в пять утра 24 февраля, когда он начал наступать на Украину», — считает Геращенко.

Запад восемь лет войны в Украине все прощал диктатору, убежден советник главы МВД, но сейчас Путина не поддерживает никто:

«Ему пожимали руки, строили Северные потоки, торговали с ним. Это была ошибка Запада: они думали умиротворить Гитлера. Чем это закончилось, мы сейчас видим на руинах украинских городов. <...> Поэтому Запад должен дальше снабжать нас оружием, предоставлять нам любое, кроме ядерного, чтобы мы могли отбиваться от русских. В первую очередь, это системы противовоздушной обороны».

Полномасштабная война с Россией длится уже 11 дней. Первоочередной план президента РФ Владимира Путина захватить Украину за три дня не удался.

С начала вторжения оккупанты потеряли более 11000 человек личного состава.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина выдержала первую волну широкомасштабного наступления, но сейчас Россия готовит вторую.

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