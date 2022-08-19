«Операции оказались неуклюжими». Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе — глава британской разведслужбы

19 августа, 12:08
Диктатор Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Диктатор Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе, заявил глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг в статье для The Economist.

«Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира», — написал он.

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По его словам, многие из самых густонаселенных стран не согласились с движением осуждения страны-агрессора России за ее вторжение.

«Общественное мнение в тех местах имеет значение, и на него влияет уже информация, поступающая из России. Это новый фронт войны в Украине, и его последствия будут сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока длится конфликт», — написал он.

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Флеминг заявил, что как и в случае с наземным вторжением, первоначальные планы России, похоже, не оправдались.

«Использование страной наступательных киберинструментов было безответственным и неизбирательным», — заявил он.

По его словам, российские информационные операции оказались неуклюжими и были поставлены под сомнение разглашением разведывательных данных.

«Попытки российских военных уничтожить цифровую инфраструктуру Украины и посеять раздор с помощью кибервозможностей натолкнулись на стойкую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=cPwZIMUvYw8&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Информационная война Война России против Украины

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