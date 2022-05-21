«РФ не должно быть». Как оккупанты заставляют чеченцев воевать и что станет победой Украины — глава правительства Ичкерии 21 мая, 22:42 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Мурал в сербском Белграде (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия заграницей Ахмед Закаев в эфире Радио НВ объяснил, как российские оккупационные власти вынуждают чеченцев воевать в Украине.

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«Помимо того, что есть какое-то пропагандистское влияние, есть очень сильное давление на людей. В российских тюрьмах, концлагерях отбывают сроки наказания более 25 тыс. чеченцев. У них остались дома семьи: у кого-то были маленькие дети, а они уже выросли, у кого-то братья. Сегодня российский оккупационный режим в Чечне вынуждает этих людей записываться в мобилизацию [под] угрозой того, что или они не выпустят их отца или брата, или сделают, чтобы они оказались [в Украине]», — рассказал Закаев.

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Однако, добавляет он, общество Чечни, невзирая на пропаганду, начинает понимать, что в Украине происходит на самом деле:

«[Принудительно мобилизованных], как пушечное мясо, направляют в Украину. Поэтому чеченская общественность очень обеспокоена тем, что происходит в Украине. <...> В целом чеченцы сегодня уже понимают, что происходит. Их судьба и будущее чеченского народа напрямую зависит от того, как закончится война в Украине».

Но, добавил глава правительства Ичкерии, победой будет считаться не только возврат всех территорий под контроль Украины, а привлечение к ответственности преступников:

«У меня нет сомнений, что украинские военные освободят территории, включая Крым и Севастополь. Но главное — это политическое решение: победа будет заключаться в [привлечении] к ответственности тех, кто совершили преступления. А это означает, что мир должен признать, что той стороны (России — ред.) не должно быть, потому что она представляет угрозу не только чеченцам, кавказцам, украинцам. Эта страна и эта масса, которой руководит сегодня [российский диктатор Владимир] Путин, представляет угрозу для всего человечества».

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