Путин проигнорировал все призывы Ватикана к прекращению войны — МИД Украины 3 мая, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Для Папы Римского Франциска очевидно, что российский диктатор Владимир Путин не настроен прекратить кровопролитие в Украине, заявил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии НВ.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Николенко сообщил, что внимательно ознакомились с интервью понтифика для итальянской Corriere Della Sera и поблагодарил за усилия Папы Римского по установлению справедливого мира и остановке войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или другой третьей стороной.

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«И для понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле. Римский понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны», — подчеркнул он.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Папе Римскому совершить визит в Киев.

«Верим, что добро обязательно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине», — добавил Николенко.

Ранее Папа Римский Франциск сообщал, что попросил встречу в Москве с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но не получил ответа.

Он говорил, что не планирует визит в Киев, потому что считает, что сначала должен провести переговоры Путиным.

Также в интервью он заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал ему, что страна-агрессор Россия планирует закончить войну 9 мая.

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