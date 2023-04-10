В слитых документах Пентагона упоминается химиотерапия Путина — CIT 10 апреля, 16:50 Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В одном из секретных документов Пентагона упоминается, что российский диктатора Владимир Путин проходил курс химиотерапии.

Об этом сообщил глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в сводке.

«На одном из опубликованных листов в первом абзаце написано, что Путин начнет очередной курс своей химиотерапии», — рассказал он.

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Левиев также приводит фото документа, в котором сообщается, что у Путина был запланировал курс химиотерапии 5 марта.

«Дополнительно тема не раскрывается, наверно это приводится в формате слуха или упоминания, которое невозможно перепроверить», — предположил он.

Фото: Скриншот видео Майкл Наки/Youtube

6 апреля в американской прессе появились первые данные о том, что Пентагон расследует утечку секретных документов, в которых, среди прочего, речь идет о планах США и западных стран по подготовке защитников Украины к контрнаступлению. Сейчас документы удаляют из соцсетей, в т. ч. усилиями Вашингтона, но некоторые из них продолжают циркулировать в Сети.

Ранее СМИ уже обращали внимание на странное поведение Путина на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, связывая его с усиливающимися болями в животе.

В феврале сообщалось, что Путин должен пройти новый курс лечения, что может сильно повлиять на его решения и планы.