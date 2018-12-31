Путин продлил действие запрета транзита украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан Сегодня, 18:59 158 Цей матеріал також доступний українською Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в понедельник, 31 декабря.

Запрет Россией транзита украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан останется в действии по крайней мере на следующие полгода.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в понедельник, 31 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что срок действия указа «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Кыргызской Республики через территорию Российской Федерации» продлен до 1 июля 2019 года.

Ранее Россия уже продолжала действие договора. Кроме этого, Кремль делал и другие шаги для существенного ограничения торговых отношений с Украиной. В декабре 2015 года РФ приостановила действие российско-украинского договора о зоне свободной торговли, а с 1 января 2016 года полностью запретила транзит украинского экспорта через российскую территорию.