«И здесь Путин пробил дно». Владимир Огрызко — о черной метке на Путине — ордер на его арест 19 марта, 17:33 Эксклюзив NV Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Музей книги и книгопечатания Украины / Facebook)

Впервые в истории Международный уголовный суд выдвигает обвинения руководителю государства, которое является постоянным членом Совбеза ООН.

Так министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко оценивает важность ордера на арест диктатора Владимира Путина.

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О значении решения МУС он рассказал больше в эфире Radio NV.

Я думаю, что это очень важное событие. Оно будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, безусловно.

Действительно, это впервые в истории, когда руководителю государства, являющегося членом Совбеза ООН, при этом постоянным членом Совбеза ООН, Международный уголовный суд выдвигает обвинения. Такого еще не было.

Можно считать, что и здесь Путин пробил дно.