«И здесь Путин пробил дно». Владимир Огрызко — о черной метке на Путине — ордер на его арест

19 марта, 17:33
Эксклюзив NV
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Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Музей книги и книгопечатания Украины / Facebook)

Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Музей книги и книгопечатания Украины / Facebook)

Автор: Инна Марецкая

Впервые в истории Международный уголовный суд выдвигает обвинения руководителю государства, которое является постоянным членом Совбеза ООН.

Так министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко оценивает важность ордера на арест диктатора Владимира Путина.

Видео дня

О значении решения МУС он рассказал больше в эфире Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=R1sLDt37wBk

Я думаю, что это очень важное событие. Оно будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, безусловно.

Действительно, это впервые в истории, когда руководителю государства, являющегося членом Совбеза ООН, при этом постоянным членом Совбеза ООН, Международный уголовный суд выдвигает обвинения. Такого еще не было.

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Можно считать, что и здесь Путин пробил дно.

Теги:   Россия Владимир Путин Арест Совбез ООН Владимир Огрызко Международный уголовный суд Радио NV специальный трибунал

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