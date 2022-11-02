«Пробил новое дно». Выступление Путина на Валдайском форуме оказалось бессодержательным и полным фрустрации — политолог 2 ноября, 17:12 Во время своего выступления на Валдае Путин не сказал ничего нового, подчеркивает эксперт (Фото:Sputnik/Pavel Barykin/Pool via REUTERS)

На нынешнем Валдайском форуме Путин пробил новое дно, произнеся бессодержательную речь, в которой не было ни одной новости, говорится в колонке политолога, профессора Института исследований мира в Осло Павла Баева.

Баев в своей колонке обращает внимание на то, что ежегодное заседание Валдайского дискуссионного клуба, успевшее приобрести черты торжественного заседания для западных и международных экспертов, в этом году посетили преимущественно новые приглашенные - гости с глобального Юга, которому, по ожиданиям Кремля, резонирует антиимпериалистическая риторика Путина.

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"Речь, которую Кремль пытался продать как настолько содержательную, что только глубинные исследования смогут раскодировать ее значение, не содержала никакой новости", - констатировал эксперт.

Она состояла преимущественно из антизападных клише и пространных цитат из произведений таких русских классиков, как Федор Достоевский и Александр Солженицын. Кроме того, признавая начало «самых опасных десятилетий с конца Второй мировой войны», Путин не стал брать на себя ответственность за то, что он явил миру эту опасную реальность, а возложил вину на Запад.

«Его (Владимира Путина — ред.) ответы на несколько первых вопросов (до того, как он сам заметно заскучал) разочаровали многих. Вульгаризмы в импровизированном языке Путина не являются чем-то новым, но на Валдае в этом году он пробил новое дно в употреблении выражений, характерных для городских люмпенов», — отметил Баев.

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Также политолог обратил внимание на то, что осудив Запад за попытки обеспечить господство в мировом порядке, российский диктатор заявил, что позиция России имеет широкую поддержку не только на Глобальном Юге, но и у антиглобалистского Запада, оставшегося верным традиционным ценностям.

«Хотя эту поддержку нельзя назвать полным вымыслом российского вождя, но фрустрацию у Путина вызывает непоколебимая поддержка якобы упадочного Запада сопротивления Украины против «специальной военной операции» России. За день до Валдайского форума президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, которого Путин был склонен относить к потенциальным миротворцам, посетил Киев, просидел два часа в бомбоубежище во время воздушной тревоги и подтвердил, что мир, которого хочет Путин, только приведет к новой войне», – напомнил эксперт.

Баев также напомнил о провале российского энергетического шантажа, главной мишенью которого стала Германия и отметил, что вопиющая российская дезинформация о том, что взрывы на Северных потоках, якобы подготовил и осуществил спецотряд Королевского флота Великобритании, лишь усиливают склонность Германии и Евросоюза к конфискации замороженных российских финансовых активов для финансирования восстановления украинской экономики.

Еще одним источником фрустрации Путина стало прохладное отношение к развязанной им войне в Украине со стороны Китая, тогда как сам Путин безоговорочно поддержал позицию Пекина по отношению к Тайваню, обращает внимание политолог.

«На Валдайском форуме российский автократ очень долго расхваливал российско-китайское стратегическое партнерство и свою дружбу с президентом Си Цзиньпином и счел необходимым подчеркнуть, что во время визита в Пекин в начале февраля 2022 года он не информировал китайского лидера о решении начать "специальную военную операцию"», – отметил он, обратив внимание на то, что на 20-м съезде Коммунистической партии Китая никаких признаков намерений усилить партнерство Китая с Россией не было.

Также Баев предполагает, что Китай мог повлиять на смягчение путинской ядерной риторики.

«Перед Валдаем Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу совершить серию звонков своим коллегам во всем мире с предупреждением о подготовке Украиной к провокации „грязной бомбы“. Западные министры решительно отвергли эту инсинуацию, и Китай на нее не купился. Буквально неделей ранее Путин наблюдал за очередными учениями стратегических сил Гром-2022, подобными по масштабу проводимым в начале февраля 2022 года, но даже „патриотически настроенных“ экспертов не поразила демонстрация силы, в которой не было задействовано никакого современного оружия (такого как стратегическая подлодка класса Борей)», — напомнил он.

Кроме того, угроза Москвы сбивать коммерческие спутники, поставляющие разведывательные данные в Украину, получила надлежащий решительный ответ США и никакого намека на поддержку со стороны Пекина.

"Вот вам объяснение того, почему Путин на Валдае решил не рассказывать о космосе", - отметил политолог.

Он подытожил, что «перелицовка Путиным мифов и лозунгов, фальшь которых обнаружили эти восемь месяцев жесткой борьбы» — еще один шаг, приближающий Россию к поражению и «все — от высшего руководства до семей новобранцев — знают, что российская армия в руинах».

Российский диктатор Владимир Путин 27 октября выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой продолжил ложно обвинять «Запад» и распространять фейки об Украине, в том числе о «грязной бомбе». Пресс-секретарь главы кремлевского режима Дмитрий Песков заявлял, что эту речь «будут читать и перечитывать».



Пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер отметила, что в словах Путина не было «ничего нового».

