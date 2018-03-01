Путин: ПРО США бессмысленна перед новым российским супероружием

Президент России Владимир Путин считает, что ПРО США бессмысленна перед новыми российскими ракетными системами.

Об этом Путин заявил во время выступления перед Федеральным собранием, представляя видео с новыми образцами российского оружия.

Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

"Надеюсь, что все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора… приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому подобное, с военной точки зрения становится неэффективно, с финансовой - неоправданно затратными, и, в конечном итоге, просто бессмысленно", - цитирует Путина Интерфакс.

При этом, президент РФ добавил, что растущая военная мощь России никому не угрожает и у Москвы нет агрессивных планов.

12 мая 2016 года в Румынии на американской военной базе Девеселу состоялась церемония открытия базы противоракетной обороны Aegis.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, размещение системы ПРО в Румынии не угрожает России, так как расположение базы не позволит этой системе сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты.

При этом, в самих США уже неоднократно заявляли, что элементы ПРО в Восточной Европе размещаются для перехвата баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи и угрозы для РФ не несут.