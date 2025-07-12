Глава Кремля Владимир Путин в частных разговорах с Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и иранскими чиновниками выразил поддержку идеи ядерной сделки с Ираном , которая предусматривает полный отказ Тегерана от обогащения урана.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники среди европейских, израильских и американских чиновников.

По словам собеседников, такая позиция противоречит публичной линии Кремля, который официально признает право Ирана на обогащение урана. Однако после последней эскалации между Ираном и Израилем, Путин призвал Тегеран согласиться на формат «нулевого обогащения», чтобы возобновить переговоры с США.

«Путин поддерживает вариант без обогащения. Он поощрял иранцев двигаться в этом направлении, чтобы облегчить диалог с США. Но Тегеран отказался даже рассматривать такую возможность», — заявил один из европейских чиновников, вовлеченный в переговоры.

Израильские источники подтвердили, что Москва проинформировала их о такой позиции российского диктатора.

США и Израиль в июне нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Хотя часть запасов обогащенного урана не уничтожена, неизвестно, уцелели ли центрифуги. На этом фоне Вашингтон рассматривает возможность новых переговоров с Ираном, где главным требованием США будет полный запрет на обогащение урана. Иран неоднократно заявлял, что не откажется от этого права.

По данным Axios, Россия предлагает вывезти из Ирана запасы обогащенного урана и взамен поставлять топливо для АЭС с содержанием урана на уровне 3,67%, а также ограниченные объемы 20% урана — для научных целей.

Несмотря на сотрудничество с РФ в войне против Украины, Иран остался разочарован недостаточно активной поддержкой Москвы во время напряженности с Израилем.

Сейчас посланник США Стив Уиткофф ведет переговоры с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Предварительно запланированную встречу в Осло отложили, и стороны ищут новое место для переговоров.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и Израиля сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Белый дом сказал президенту США Дональду Трампу, что его страна готова нанести повторные удары по объектам Ирана, если Тегеран возобновит работу над ядерной программой.

Как рассказали собеседники газеты, Трамп рассчитывает на то, что угроза дальнейших атак заставит Тегеран заключить соглашение, которое лишит возможности создавать ядерное оружие. Израиль скептически относится к этому. Однако Тегеран требует гарантий, что страна не подвергнется новым бомбардировкам в обмен на возобновление переговоров с Вашингтоном.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

В тот же день стало известно, что Иран начал ремонтные работы на подземном ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США.