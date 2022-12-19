Путин прилетел к Лукашенко, чтобы обсудить вопрос самостоятельно существования Беларуси — Подоляк 19 декабря, 20:01 Путин предложит Лукашенко стать губернатором или остаться президентом, которого в Кремле его будут считать генерал-губернатором (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Минск, чтобы обсудить вопрос самостоятельного существования Беларуси, убежден советник главы ОП Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона советник предположил, что Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко обсуждали не столько войну против Украины и участие Беларуси в боевых действиях, сколько интеграцию Беларуси в состав РФ.

Видео дня

«Они скорее обсуждают, будет ли Беларусь существовать як самостоятельное государство, или будут в рамках столетия основания СССР более интегративные процессы между Россией и Беларусью проводиться. Чтобы Россия взяла по сути под контроль Беларусь, а Путин сказал, что он уже начал собирать земли славянские или земли советские», — сказал он.

По мнению Подоляка, Лукашенко предложат стать губернатором или остаться президентом, которого в Кремле будут считать генерал-губернатором Беларуси.

В понедельник, 19 декабря, Путин встречается в Минске с Лукашенко. Встреча пройдет на фоне предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины.