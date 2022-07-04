Путин приказал «отдохнуть» оккупационным войскам, которые захватили Луганскую область 4 июля, 17:15 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин приказал своему министру обороны Сергею Шойгу дать «отдых» войскам, участвовавшим в оккупации Луганской области.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

Путин сказал, что эти подразделения армии РФ «должны отдохнуть» и «нарастить свои боевые возможности».

Вероятно, такими действиями Путин признал, что его армия во время боев в Луганской области потеряла свой наступательный потенциал и не может дальше вести боевые действия.

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В то же время диктатор призвал группировки захватчиков Восток и Запад выполнять задачи «по плану».

Кроме того, он пообещал наградить всех военнослужащих, которые «отличились» во время оккупации Луганской области.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что войска РФ полностью оккупировали Луганскую область.

Позже советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью BBC опроверг заявления Москвы, сказав, что Лисичанск не находится под «полным контролем» российских войск. Он подчеркнул, что ситуация в городе «очень напряженная уже достаточно долго», а российские оккупанты «непрерывно атакуют» его.



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