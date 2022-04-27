«Все решения приняты». Путин пригрозил Западу «молниеносными» ударами за вмешательство в войну против Украины

27 апреля, 17:07
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Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

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Российский диктатор Владимир Путин, который развязал полномасштабную войну против Украины, пригрозил Западу «молниеносными» ответными ударами.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщают росСМИ.

При этом он не уточнил, какими будут «ответные удары».

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«Если кто-то вознамерится вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать неприемлемые угрозы стратегического характера — ответные удары будут молниеносными», — пригрозил Путин.

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Он также добавил, что якобы все решения на этот счет уже приняты.

«Для ответных ударов в случае вмешательства в ситуацию в Украине со стороны у нас есть все инструменты, такие, какими сейчас не может похвастаться никто. Мы будем их использовать, если потребуется. Все решения на этот счет приняты», — подытожил диктатор.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Угроза Запад Война России против Украины

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