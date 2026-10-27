В Кремле заявили, что Путин снова зовет Зеленского в Москву и «гарантирует безопасность»

Путин, по словам Ушакова, пообещал Зеленскому безопасность, если тот приедет на переговоры в Москву (Фото: Igor Ivanko/Pool via REUTERS)

Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре якобы снова пригласил Зеленского на переговоры в Москву.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщают Вести.

По словам Ушакова, Путин пообещал, что в Москве Зеленскому обеспечат все условия, в том числе безопасность. Кроме того, помощник Путина утверждает, что Стубб и Стере передали российскому диктатору, будто бы Зеленский очень заинтересован в прямом разговоре с ним.

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Ушаков назвал разговор содержательным и заявил, что речь шла прежде всего о возобновлении переговоров между Россией, Украиной и США. По его словам, стороны договорились при необходимости снова созвониться, а диалог Москвы с Вашингтоном продолжается в рабочем режиме.

Зеленский неоднократно отвергал идею ехать на переговоры в Москву и в ответ приглашал Путина в Киев.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели из Хельсинки телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить дипломатические усилия по завершению войны. Инициаторами звонка выступили сами лидеры. Это первый прямой контакт Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, с июля 2025 года, когда с ним беседовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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После разговора Стёре рассказал, что Путин в основном повторял известную позицию по поводу войны, а разногласия между сторонами остаются значительными. Он подчеркнул, что они со Стуббом говорили лишь от имени своих стран, а союзников предупредили заранее. Разговор раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Накануне, 26 октября, Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что украинская переговорная группа пытается расширить рамки обсуждения условий завершения войны. Речь идет о том, чтобы перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.