Оторванный от жизни замысел Путина. Кремль разработал «план победы» над Украиной, состоящий из трех пунктов — политология 18 июля, 12:54 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Scherbak/Pool via REUTERS)

В отличие от первых месяцев полномасштабной войны против Украины, у российского диктатора Владимира Путина уже есть одновременно химерный и четкий «план победы». Он состоит из трех стратегических аспектов и является своеобразной «матрешкой»: каждая из целей вытекает из другой.

Об этом пишет российская политолог Татьяна Станова в колонке для New York Times.



Этот масштабный план Путина выходит за пределы Украины, но сосредоточен именно на ней. Он может показаться чрезвычайно химерным, но, безусловно, показывает, насколько Путин, мягко говоря, оторван от реальности, подчеркивает политолог.

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Станова говорит, что более двух десятилетий анализировала заявления, поведение и решения Путина и на основе его публичной риторики, политических шагов и неофициальных дискуссий с инсайдерами очертила — насколько это было возможно — замысел Кремля.

По ее данным, в конце мая Кремль пришел к твердому выводу, что в долгосрочной перспективе Россия победит в войне.

НВ пересказывает содержание описанного политологом «плана Путина».

Первая цель — самая маленькая и самая прагматичная — захват украинских территорий. Не сумев продвинуться вглубь Украины, Россия немедленно убавила свои амбиции, отказавшись от идеи захвата Киева. Нынешней более реалистичной целью представляется контроль над Донецкой и Луганской областями и установление сухопутного коридора в Крым.

Вторая цель состоит в том, чтобы заставить Киев капитулировать. Речь идет не об оккупации столицы, а о принятии Киевом требований РФ: «деукраинизация» и «русификация» страны. Это означало бы криминализацию поддержки национальных героев, переименование улиц, переписку учебников по истории и гарантирование русскоязычному населению господствующей позиции в образовании и культуре. Короче говоря, цель — лишить Украину права строить собственную нацию. Для этого РФ планирует смену украинского правительства, «чистку» элит и прекращение сотрудничества Киева с Западом.

Эта цель выглядит фантастической, но не для Путина. Для реализации этого замысла, по мнению Кремля, понадобится один-два года. Власти РФ считают, что за это время Украина будет истощена войной, деморализована и не сможет нормально функционировать, что создаст условия для капитуляции. На этом этапе расчет Кремля, похоже, состоит в том, что элита расколется, а выступающая за завершение войны оппозиция консолидируется, чтобы свергнуть президента Украины Владимира Зеленского. В таком случае России не нужно было захватывать Киев военным путем — он пал бы сам. Путин, очевидно, не видит ничего, что могло бы помешать этому.

Третья цель — геополитически самая важная из всех — построение нового мирового порядка. Для Путина есть два Запада: плохой и хороший. «Плохой Запад» представлен традиционными политическими элитами. Путин, похоже, считает их бесправными рабами своего электората, которые пренебрегают подлинными национальными интересами и неспособны к стратегическому мышлению. «Хороший Запад» состоит из обычных европейцев и американцев, которые, по его убеждению, хотят иметь нормальные отношения с Россией и бизнеса, стремящегося получить прибыль от тесного сотрудничества с РФ.

По мнению Путина, «плохой Запад» приходит в упадок и обречен, тогда как «хороший» Запад будет набирать силу с такими лидерами как Виктор Орбан в Венгрии, Марин Ле Пен во Франции и даже Дональд Трамп в США. Путин верит, что война против Украины и ее последствия, такие как высокая инфляция и резкий рост цен на энергоносители, помогут людям восстать против традиционного политического истеблишмента. Он делает ставку на то, что фундаментальные политические изменения западных стран со временем приведут к трансформации Запада. Тогда Россия сможет вернуться ко всем требованиям безопасности, выдвинутым в декабрьском ультиматуме Соединенным Штатам и НАТО. Это может казаться желательным до невозможного. Но это не мешает этому произойти так, как ожидает Путин.

То, что этот химерный план кажется Путину реалистичным, должно в краткосрочной перспективе предотвратить любую ядерную эскалацию, считает Станова. Но рано или поздно Путин столкнется с реальностью. Именно в тот момент, когда его планы срываются, а его разочарование велико, он, вероятно, будет наиболее опасным, заключает политология.

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