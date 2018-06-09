09 июня 2018, суббота

Путин прибыл в Пекин на день рождения Си Цзиньпина чтобы продемонстрировать альтернативу американской гегемонии - СМИ

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Церемония приветствия Путина военной почетной стражей Китая

Церемония приветствия Путина военной почетной стражей Китая

Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао президент России Владимир Путин прибыл в Пекин c государственным визитом, чтобы поздравить президента КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщает CNN.

В последние несколько месяцев теплые отношения между двумя странами особенно широко освещаются в российских и китайских государственных СМИ.

В интервью китайскому государственному телевидению Путин отметил, что у него "никогда не было таких отношений" с другим иностранным лидером, как с Си Цзиньпином. Си был единственным главой иностранного государства, присутствовавшим на дне рождения российского президента.

Как сообщает издание, обе страны используют свои отношения для демонстрации альтернативы американской гегемонии. Близкие отношения двух стран продвигают идею нового мирового порядка, в котором ключевую роль будут играть Россия, Китай и, в меньшей мере, Индия.

В субботу на саммите Шанхайской организации сотрудничества к Путину и Си присоединятся другие лидеры региона, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Пакистана Шахид Аббаси. В повестке дня - региональные вопросы контртерроризма, новый план инфраструктуры железных дорог в Китае.

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