«Россия приблизила НАТО к своему порогу». Глава Пентагона прокомментировал вступление Швеции в Альянс 13 июля, 13:11 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Каролина Чиа)

Российский диктатор Владимир Путин своими действиями в Украине «приблизил НАТО к своему порогу». Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью CNN, комментируя вступление Швеции в Альянс.

«Сначала Путин думал, что он может расколоть НАТО и разделить нас — НАТО на самом деле стало больше… Путин приблизил НАТО к своему порогу», — сказал Остин.

«Я уверен, что Путин очень обеспокоен», — добавил он.

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Остин отметил, что решение позволить Швеции стать 32-м членом НАТО было одним из «многих замечательных достижений» на саммите в Вильнюсе.

«Такие страны, как Финляндия и Швеция, привносят много в Альянс, поэтому мы рады иметь их на борту», — добавил он.

Остин также сказал CNN, что существует «широкая поддержка» того, чтобы страны-члены выделили 2% своего валового внутреннего продукта на расходы на оборону и предоставили Украине инвестиции, необходимые ей для самообороны.

Саммит НАТО в Вильнюсе — какие результаты для Украины

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

