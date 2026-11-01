Достигнув успехов в Вашингтоне, российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры с зарубежными лидерами и может вновь оказаться в центре дипломатической жизни благодаря потенциальным встречам на высшем уровне.

Об этом говорится в статье The New York Times (NYT), опубликованной 1 ноября под заголовком Путин преодолевает изоляцию при значительной поддержке Трампа.

Автор публикации акцентирует внимание, что у путина состоялся телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии, также он принимал эмира Катара и президента Ирана на форуме стран-экспортеров газа. Кроме того, он сопровождал глав африканских государств на выставке в Москве. Там он воспевал российский аналог Starlink, но при этом утверждал, что РФ находится в тесном контакте с Илоном Маском, которого он назвал «гениальным человеком».

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Бурная дипломатическая деятельность, которую Путин развернул в российской столице на прошлой неделе, подчеркнула, как спустя почти пять лет после начала полномасштабного вторжения в Украину он срывает попытки Запада изолировать его и пытается вернуться в центр мировой политики.

NYT также подчеркивает, что Путин получает похвалу, приглашения на встречи на высоком уровне и уступки от США, даже вопреки эскалации войны против Украины и отсутствию намерения идти на компромисс.

«Думаю, в Кремле действительно празднуют», — приводит NYT комментарий Штефана Майстера, аналитика Германского Фонда внешней политики.

Собеседник NYT добавил: «Вне зависимости от того, что они делают или не делают, они получают то, чего даже не ожидали».

Автор статьи также напоминает, что в ноябре Путин планирует посетить Китай для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где возможная трехсторонняя встреча с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом может поставить Россию на одну ступень с двумя мировыми сверхдержавами. А в декабре Путин, в случае принятия приглашения Трампа, может совершить визит на саммит G20 в Майами.

И по мере того, как изоляция Путина ослабевает, отношения между США и Украиной продолжают ухудшаться, подчеркивает NYT.

Долгое время российский диктатор делал вид, что способен переждать сопротивление американских и европейских сторонников Украины. Сейчас же, когда Вашингтон повернулся к Киеву спиной и изучает возможность заключения новых соглашений с Москвой, а беспорядки и потенциальный долговой кризис укрепляют позиции крайне правых во Франции, Путин, вероятно, пришел к выводу, что его выжидание скоро окупится.

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В статье также акцентируется внимание на опасное положение Европы, которая пытается прийти к согласию по поводу того, следует ли вести прямой диалог с Путиным. И если да, то кто должен участвовать в переговорах.

Так, по мнению Штефана Майстера, звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министр Норвегии Йонаса Гара Стере является признанием опасности, с которой сталкивается Европа. «Они действительно боятся, что наступит переломный момент и мы потеряем США», — считает аналитик.

Приглашение Путина на саммит G20 — главное

В сентябре 2026 года администрация президента Дональда Трампа пригласила российского диктатора Владимира Путина на саммит. Это приглашение вызвало дискуссии среди западных союзников США на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже выражал готовность встретиться с Путиным в формате G20 в Майами. После встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября он вновь подтвердил свою готовность к переговорам, отметив, что сам Трамп мог бы организовать трехстороннюю встречу ради приближения мира.

23 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, однако лишь при выполнении определенных, пока не названных «предварительных условий» со стороны России.

17 октября президент Трамп заявил, что не знает, посетит ли диктатор Путин саммит G20 в Майами в декабре. В то же время американский президент добавил, что «был бы рад его присутствию».

20 октября издание The Atlantic сообщило, что Трамп хочет, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение на его курорте во время саммита G20 в декабре.