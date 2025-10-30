Демонстративное предложение российского диктатора Владимира Путина о многочасовом «микропрекращении огня» в районе Покровска и Купянска, вероятно, призвано создать впечатление, что Россия не является препятствием мирному процессу.

Об этом пишут в новом отчете аналитики Института изучения войны.

Они прокомментировали заявления Путина, который 29 октября продолжал утверждать, что российские войска якобы окружили украинские силы в Купянске и Покровске. Диктатор предложил прекращение огня продолжительностью от двух до шести часов, чтобы позволить журналистам попасть в частности в Покровск.

В ISW предполагают, что таким образом Путин, вероятно, пытается показать, что Россия якобы заинтересована в прекращении огня — особенно на фоне того, что Москва публично отклонила предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня на текущей линии фронта.

Аналитики Института изучения войны предупреждают, что предложенное Путиным «микропрекращение» огня дало бы пропагандистским СМИ постановочную возможность «изобразить ситуацию таким образом, который выгоден России». Специалисты ISW также напоминают, что само заявление Путина было срежиссированным для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к гиперболизированным заявлениям России о ее «успехах» на Покровском направлении. Путин, вероятно, оценивает, что Украина не согласится на это странное и лицемерное предложение. По замыслу Москвы, это должно подкрепить давний кремлевский нарратив о том, что якобы именно Украина является преградой на пути к миру.

29 октября Группировка объединенных сил ВСУ в ответ на заявление Путина подчеркнула, что в районе Купянска Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, однако о никаком «окружении» украинских войск речь не идет.

«Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты», — заявили в группировке.