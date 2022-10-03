«Опущенный пахан — уже не пахан». Почему Путин резко повысил ставки после поездки в Самарканд — объясняет Пионтковский 3 октября, 14:09 Российский диктатор Владимир Путин ждет встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым (Фото:Sputnik/Alexandr Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Радио НВ объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин резко повысил ставки в войне против Украины после поездки в Самарканд.

В эфире Радио НВ Пионтковский подчеркнул, что в Самарканде Путин испытал «глубочайшую травму».

«Он ехал туда, как бы к своим союзникам. Более того, российская пропаганда всё время уверяла, что большинство человечества [россиян] поддерживает. Откуда они создавали это большинство? Предъявленное большинство — это полтора миллиарда китайцев и полтора миллиарда индусов. Однако, лидеры Китая и Индии, [Нарендра] Моди, встретили его очень холодно. Они прочли ему такую лекцию, как учителя или профессор неуспевающему студенту или школьнику о том, что так не ведут себя в XXI веке», — рассказал российский политолог.

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Пионтковский добавил, что на фоне этого остальные участники саммита относились к Путину совсем по другому, чем раньше, «на уровне протоколов, ритуалов».

«Даже такие постсоветские вассалы, как президенты Таджикистана и Киргизии, демонстративно опаздывали на встречу с ним. И это было для него глубочайшим шоком», — отметил он.

Именно поэтому, по мнению Пионтковского, вернувшись в Россию, Путин изменил внешнюю политику с попыток добиться прекращения огня на попытку объявить «фейковую победу».

Российский политолог объясняет это тем, что Путин понял, что попытки остановить войну и выйти из конфликта с минимальными потерями приведут его к еще большим потерям статуса за рубежом и утрате власти внутри страны.

«Весь бункер наблюдал его позор в Самарканде и начал задумываться: зачем нам нужен такой пахан? Опущенный пахан — уже не пахан в бандитских сообществах. И [Путин] резко поднял все ставки», — подытожил Пионтковский.

Ранее унижение в Самарканде как одну из причин объявления мобилизации в России называл советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

С 15 по 16 сентября в Самарканде проходил саммит ШОС. Он ознаменовался публичным унижением Путина, которому пришлось оправдываться перед лидерами стран-участниц за агрессию РФ против Украины.

Также Путину пришлось ждать, в частности, перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. До этого российский диктатор сам часто демонстративно опаздывал на встречи.