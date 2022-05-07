«Не может позволить себе проиграть». Путин удваивает ставки на вторую фазу войны, надеясь добиться успеха — директор ЦРУ 7 мая, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Путин надеется, что вторая фаза войны принесет ему успех (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Вторая фаза войны в Украине, связанная с наступлением России на востоке страны, не менее опасна, чем первые этапы вторжения. Российский диктатор Владимир Путин делает на нее высокие ставки, считает директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс.



Война России против Украины — главные события 7 мая

Путин "настроен так, что не может позволить себе проиграть", сказал Бернс на мероприятии Financial Times в Вашингтоне.

"Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение ставки позволит ему добиться прогресса", - подчеркнул Бернс.

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После неудачной попытки захватить Киев и северные области Украины российские войска в конце марта вынуждены были спасаться бегством. После этого обострились боевые действия на востоке Украины. Оккупанты пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Вместе с тем по словам украинских официальных лиц, Путин не отверг планов по захвату всей территории Украины.

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