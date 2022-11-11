Освобождение Херсона. В России уже много говорят о неэффективности Путина как верховного главнокомандующего — Подоляк 11 ноября, 18:36 Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин будет оставаться при власти очень короткий промежуток времени (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ рассказал, что в России из-за отступления из Херсона много говорят о неэффективности Владимира Путина как верховного главнокомандующего.



«Уже говорят очень много о неэффективности господина Путина как верховного главнокомандующего. Мы видим большую растерянность среди политических элит Российской Федерации: они не понимают, что происходит», – заявил Подоляк Радио НВ.

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По его словам, большое количество людей говорит о неэффективности стратегического управления, неподготовленности российской армии, невозможности ей поставлять амуницию и прочее, неготовности воевать и сдерживать украинскую армию, несмотря на то, что у Украины гораздо меньше снарядов, военной техники и даже людей.

Советник главы ОП также сказал, что сейчас у РФ «есть большой потенциал деструкции», из-за чего на первый план выходят непрофессиональные военные типа «повара Путина» Евгения Пригожина, «который сегодня предлагает себя как альтернативу классическому генералитету» и «продает себя как практически равный партнер Путина».

«И таких деструктивных проявлений очень много. То есть, вертикаль начинает сыпаться, это очевидно. Она не готова выполнять ключевую функцию», - подчеркнул Подоляк.

По его словам, в России существовал «странный социальный договор», согласно которому у россиян забрали свободу, политическую конкуренцию и демократию электорального типа в обмен на икону в виде президента и силовую вертикаль, обеспечивающую безопасность.

«Сегодня в России все понимают, что нет безопасности. Идет война, которую Россия, в сущности, проигрывает в военном смысле. И электоральная часть России понимает, что армия слаба, ВПК слаб, партнеров, кроме Ирана, Эритреи, Северной Кореи не существует. Россия не выступает в качестве глобального игрока. В России постепенно снижается уровень жизни. … То есть, очевидно, что война начинает сказываться на простом обывателе, и он задает себе вопрос — так а на что мы тогда все обменяли?», — убежден Подоляк.

По его словам, это и есть огромный потенциал к деструкции.

«Представители элиты хотят отмежеваться от Путина. Они не хотят на себя натягивать все, за что потом будет предложено отвечать самому Путину. Может, там будет Патрушев рядом стоять, может, тот же Ковальчук будет рядом стоять, но другие хотят дистанцироваться от этого. Они начинают между собой искать себе нишу в послевоенной России – кем они будут – министрами, или, наоборот, возьмут определенное количество денег и с кем-то сторгуются», – описал процессы в России советник главы ОП сравнив их с действиями окружения Гитлера в конце Второй мировой войны.

В то же время, Подоляк признал, что «еще есть время, когда будут считать, что Путин единолично принимает решения, что он понимает, что он делает, что он может диктовать еще формат поведения».

«Но это очень короткий промежуток времени. Уже идет тотальная десакрализация Путина как ключевого исторического персонажа для России», — подчеркнул он.

Советник главы Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что по состоянию на 11 ноября Украина почти полностью контролирует Херсон.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины у здания облгосадминистрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время, жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы спрятаться и не попасть в руки ВСУ.

ВСУ также освободили ряд городов и сел на южном направлении.

