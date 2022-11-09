Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он воюет с гражданской инфраструктурой Украины — Госдеп 9 ноября, 10:20 Нэд Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он воюет с гражданской инфраструктурой Украины, заявил спикер Госдепа США Нэд Прайс.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

По словам Прайса, правительству Украины потребуется помощь, чтобы Украина оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России касательно отключения тепла и света зимой.

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«Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну с гражданской инфраструктурой Украины. Мы должны убедиться, что он потерпит неудачу и здесь», — сказал он.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Были обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.