Путин посмертно присвоил звание «герой России» одному из главарей так называемой «ДНР»

6 марта, 22:01
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Боевик с позывным Воха (Фото:Telegram/Пушилин Д.В.)

Боевик с позывным Воха (Фото:Telegram/Пушилин Д.В.)

Российский диктатор Владимир Путин посмертно присвоил звание «герой России» главарю бандформирования Спарта Владимиру Жоге по кличке «Воха».

Об этом сообщает в Telegram российское издание РБК.

Накануне о смерти Жоги в Волновахе Донецкой области сообщил кремлевский ставленник террористической организации «ДНР» Денис Пушилин.

Глава бандформирования Спарта Владимир Жога стал преемником российского террориста Арсена Павлова, известного как «Моторола», который был взорван в лифте в 2016 году.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Владимир Путин ДНР Война России против Украины

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