Путин посмертно присвоил звание «герой России» одному из главарей так называемой «ДНР»
Боевик с позывным Воха (Фото:Telegram/Пушилин Д.В.)
Российский диктатор Владимир Путин посмертно присвоил звание «герой России» главарю бандформирования Спарта Владимиру Жоге по кличке «Воха».
Об этом сообщает в Telegram российское издание РБК.
Накануне о смерти Жоги в Волновахе Донецкой области сообщил кремлевский ставленник террористической организации «ДНР» Денис Пушилин.
Глава бандформирования Спарта Владимир Жога стал преемником российского террориста Арсена Павлова, известного как «Моторола», который был взорван в лифте в 2016 году.
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