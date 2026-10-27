Россия не отступит от цели захватить весь Донбасс (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Глава Кремля Владимир Путин в ходе разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре заявил, что Россия не пойдет на компромиссы по поводу Донбасса.

Об этом 27 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

В ответ Стубб и Стёре подчеркнули, что завершение войны должно предусматривать справедливый мир.

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Собеседник агентства также отметил, что последним лидером страны ЕС, общавшимся с Путиным по телефону, был президент Франции Эммануэль Макрон. Их предыдущий разговор состоялся в июле — он не был обнародован и не принес никаких результатов, добавил источник.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Отмечалось, что Стубб и Стёре инициировали этот звонок, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре заявили Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

26 октября Украинская правда со ссылкой на осведомленные источники писала, что украинская переговорная группа ищет способы расширить рамки обсуждения условий завершения войны и перевести разговор с узких и неразрешимых территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.