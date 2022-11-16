«Это уже не только война РФ против Украины». Климкин — о падении ракет в Польше и вероятности применения Западом ст. 5 устава НАТО 16 ноября, 12:44 Эксклюзив НВ На месте взрыва в Пшеводове, селе на востоке Польши вблизи границы с Украиной (Фото:Image obtained from social media by Reuters)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Радио НВ прокомментировал падение ракет во время российских обстрелов Украины на территорию Польши, которая является страной НАТО.

«Мы видим, что это уже не только российская война против Украины, это уже международный конфликт. <...> И сколько бы мы ни пытались понять, какие ракеты [упали на территорию Польши], при каких условиях, главное, что это результат российских обстрелов», — убежден Климкин.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин пошел на эскалацию.

«Я считаю, что для Запада это момент истины. Если Запад смотрит и ограничивается правильными политическими заявлениями (осуждениями, суровыми осуждениями, решительными осуждениями), то на самом деле на карте — престиж и доверие к Западу, к тем, кто способен продвигать свои ценности. И просто так съехать из происходящего уж точно никому не удастся. Ничего не делать или делать немного больше, чем до этого — это точно не выход», — считает дипломат.

В то же время, добавил Климкин, применение статьи 5 Североатлантического договора Альянса маловероятно:

«Я такой шанс вижу, но считаю его пока маловероятным. Если будет применена пятая статья, то остаются только критические контакты и коммуникации с Россией. <…> Формальные переговоры со статусом, с мандатом, оформленными делегациями станут невозможными. Это будет означать фундаментальную эскалацию. И значительная часть Запада, как я вижу, особенно в Европе, пока к этому не готова».

Но даже если пятая статья не будет задействована, продолжил Климкин, Западу нужно найти ответ на эскалацию Путина:

«Один из моих друзей, работающий в штаб-квартире НАТО, говорит: „Давно я уже не видел, когда поздним вечером все окна в штаб-квартире НАТО горят“. Это не очень хорошо для общей мировой безопасности, но точно хорошо для Украины, поскольку есть новый всплеск внимания. Есть понимание, что конфликт уже фактически международный, и в военном смысле. Если ракеты падают на территорию Польши, убивают людей, то это означает фундаментальную угрозу для НАТО и ЕС. И они должны реагировать».