Путин попытался оправдать обстрелы украинской гражданской инфраструктуры 8 декабря, 15:38 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Диктатор РФ Владимир Путин попытался оправдать российские удары по гражданской инфраструктуре Украине, которые являются военным преступлением.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк?» — сказал диктатор в комментарии пропагандистским СМИ России.

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По мнению Путина, неподача воды Украиной во временно оккупированный россиянами Донецк — это акт геноцида.

«Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — добавил Путин.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны. Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».