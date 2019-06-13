Путин пообещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» власти Сегодня, 12:24 Цей матеріал також доступний українською kremlin.ru Владимир Путин kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать президента Молдовы Игоря Додона в борьбе с «узурпаторами власти».

Об этом Путин заявил в интервью телерадиокомпании Мир.

«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал их и.о. премьер-министра Павлу Филиппу.

После этого он признал неконституционным указ президента Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Также КС назвал незаконным голосование парламент, а Молдовы о назначении премьер-министром страны Майи Санду.

Согласно решению Конституционного суда страны, все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Кроме того, КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

Таким образом, параллельно правительству Санду в Молдове действует «правительство» Павла Филипа, которое поддержал Конституционный суд.

Легитимность нового правительства уже признали США, ЕС, а также РФ.

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата.