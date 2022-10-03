Путин отозвался на призывы Марченко и пообещал ей «спасти Медведчука» — источники УП 3 октября, 10:47 Виктора Медведчука обменяли на украинских защитников, среди которых командиры мариупольского гарнизона (Фото:ОПУ)

Российский диктатор Владимир Путин отозвался на призывы своей кумы Оксаны Марченко и пообещал ей спасти подозреваемого в госизмене в Украине нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, пишет УП со ссылкой на источники.

«По словам оставшихся в Украине источников в окружении Медведчука, Путин на самом деле отозвался на призывы Марченко и дал ей слово, что спасет ее мужа», — говорится в материале издания.

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Примечательно, что публичная позиция Кремля была противоположна обещаниям Путина. Там заявляли, что Медведчук не интересует российские власти.

Один из собеседников УП пояснил, что такие разногласия могут говорить о том, что во время полномасштабной войны официальные спикеры в России могут не знать, о чем думает и что делает диктатор.

«Вы что, думаете, что Песков или Лавров действительно имеют доступ к Путину? Они его только на совещаниях издалека видят. Чтобы вы понимали, к себе Путин подпускает только секретаря Совбеза Патрушева и своего друга Ковальчука», — резюмировал источник.

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.



Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.



16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога. В этот же день Марченко обратилась к Путину с просьбой освободить Медведчука.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован», — отметили там.

В Кремле заявили, что не знают о местонахождении Медведчука.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Медведчук отправился в Россию, на этом настаивал Путин.

Издание Washington Post сообщило, что Путин лично настоял на том, чтобы Медведчука обменяли на героев Мариуполя. Диктатор отказался слушать сотрудников ФСБ, которые предупреждали его, что обмен 215 украинцев на 55 российских оккупантов и Медведчука вызовет негативную реакцию в РФ.