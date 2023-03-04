Золотой дворец Путина и Кабаевой. Автор расследования о тайной жизни российского диктатора поделился подробностями с NV 4 марта, 08:25 Эксклюзив NV Жить по царски в нищей стране. Российский президент Владимир Путин и его гражданская жена Алина Кабаева купаются в роскоши (Фото:Коллаж NV)

Михаил Маглов, автор расследования о том, как живут Путин и Кабаева, — о сборе закрытой информации, главных «кошельках» диктатора, приближенных его гражданской жены и любви к интерьерам «как в Эрмитаже».

В конце февраля группа расследователей независимого российского издания Проект выпустило расследование Железные маски. Заключительный сезон. Это статья о кипрской оффшорной компании Ermira, которая причастна к финансированию российского диктатора Владимира Путина. Причем, как оказалось, указанная компания причастна к покупке недвижимости для Алины Кабаевой, гражданской жены Путина. Как проходило расследование и что наиболее удивило журналистов NV рассказывает Михаил Маглов, журналист издания Проект.

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— Расследование о безумно дорогой недвижимости российского президента и его гражданской жены Алины Кабаевой начинается с того, что на вас выходит какой-то человек. Как это произошло? И кто это был?

— Я могу только сказать, что это в прошлом важный менеджер бизнес-империи одного из ближайших друзей президента. Мы обещали сохранить анонимность, поэтому вдаваться в более подробные детали не могу.

— У вас была фраза, которую произнес этот менеджер: «Они (российское руководство) совсем берега потеряли, их надо остановить». То есть у него было желание справедливости? В чем мотив был?