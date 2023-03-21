Путин о «мирным плане» Китая: Созвучен с российской позицией 21 марта, 18:12 Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Russian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что «мирный план» Китая может быть взять за основу так называемого «мирного урегулирования» российской агрессии против Украины.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

«Безусловно, мы не обошли вниманием и ситуацию и вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования когда к нему будут готовы на западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — сказал Путин в ходе совместного заявления с главой Китая Си Цзиньпином.

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В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин выступает «за мир и диалог».

«В прошлом месяце была опубликована позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Хотел бы подчеркнуть, что по этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории», — сказал Си Цзиньпин.

20 марта глава Китая Си Цзиньпин начал свой визит в Москву, который продлится до 22 марта.

Он стал первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами «мирного плана».

Президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России.

