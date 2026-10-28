Российский диктатор Владимир Путин 27 октября использовал разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, чтобы повторить давние требования Москвы в отношении Украины и вновь озвучить утверждение о том, что расширение НАТО якобы было одной из так называемых «первопричин» войны РФ против Украины, констатирует Институт изучения войны.

Аналитики ISW напоминают, что формулировку о «первопричинах войны» Кремль использует в качестве сокращенного обозначения для максималистских военных требований России. Они включают марионеточный пророссийский режим в Украине и отказ от членства в НАТО тех государств, которые присоединились к Альянсу после 1997 года, напоминают специалисты Института по вопросам политики. и ограничил бы суверенитет многих европейских государств, выбирающих путь присоединения к этому и другим альянсам. Такой подход фактически предоставил бы России право вето относительно внутренней политики НАТО и ограничил бы суверенитет многих европейских государств, которые избирают путь присоединения к этому и другим альянсам.

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В то же время в разговоре со скандинавскими лидерами Путин настаивал, что именно эти «первопричины» якобы должны быть решены, чтобы создать предпосылки для любых будущих мирных переговоров.

В Институте изучения войны также обратили внимание на сообщение о том, что Путин доказывал Стуббу и Стере, что любое мирное соглашение якобы должно признавать «реалии на земле». Это еще одна риторическая фраза, которую Россия использует для требования признания оккупированной территории Украины частью России как предпосылки для любого прекращения огня, напоминают аналитики ISW. Источник агентства Reuters, близкий к Кремлю, уточнил, что заявление Путина о «реалиях на земле» означало, что Россия не пойдет на компромисс относительно своей цели захватить весь украинский Донбасс. С учетом этого ISW напоминает, что Путин неоднократно озвучивал требования России, которые проситраются далеко за пределы претензий на территорию Донецкой области и ее городов-крепостей и могут включать всю территорию Украины.

Телефонный разговор 27 октября стал первым прямым контактом Стубба с Путиным с момента его избрания на пост президента Финляндии в 2024 году, первым контактом Стере с диктатором с тех пор, которые он стал премьер-министром Норвегии в 2021 году, а также первым прямым контактом Путина с европейскими лидерами, а также первым прямым контактом Путина с европейскими лидерами с момента встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо 9 мая. Последним среди лидеро ЕС, звонивших Путину, был президент Франции Эммануэль Макрон в июле 2025 года.

Стере заявил, что разговор длился 90 минут вместо запланированных 20 минут. По данным источников Financial Times, осведомленных с деталями звонка, большую часть телефонного разговора Путин читал скандинавским лидерам «лекцию» о средневековой истории древних славян. При этом перспектива немедленного прекращения огня — главное требование Украины — практически не обсуждалась Путиным, добавили собеседники издания. Стубб и Стере решили не прерывать историческую лекцию Путина — чтобы понять, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой, сказал один из источников.

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В ISW добавляют, что европейские лидеры также поднимали темы «безопасности и стабильности» в Балтийском море и Северной Европе — то есть вероятно обсудили усиление вторжений российских беспилотников в воздушное пространство НАТО, диверсионные атаки и другие действия, являющиеся частью российской кампании российской кампании «нулевой фазы», направленной на создание информационных и психологических условий для будущего конфликта с НАТО.