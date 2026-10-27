«Не вижу признаков, что Россия хочет мира». Премьер-министр Дании раскритиковала разговор Стубба и Стёре с Путиным

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским диктатором Владимиром Путиным. По ее словам, Россия не демонстрирует никаких признаков стремления к мирному урегулированию.

Как сообщает датский общественный вещатель DR, Фредериксен выразила сомнение относительно стремления России к мирному урегулированию.

«Я не вижу никаких признаков того, что Россия хочет мира с Европой — учитывая гибридную войну, которая продолжается ежедневно, — или с Украиной, которая каждый день подвергается жестоким и агрессивным нападениям», — заявила премьер-министр Дании.

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27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором по поводу урегулирования войны в Украине. Сообщалось, что Стубб и Стёре инициировали этот звонок, чтобы обсудить дипломатические усилия, направленные на прекращение войны и содействие миру и стабильности в Европе.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры Финляндии и Норвегии проинформировали его о разговоре с Путиным. «Я говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре по итогам их сегодняшнего разговора с российским руководителем и в продолжение наших дискуссий в Осло с представителями Америки, Европы и НАТО», — подчеркнул президент.

По словам украинского лидера, Стубб и Стёре заявили Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.