Напрасные мечты. Путин пофантазировал, как будет «щелкать» переданные Украине американские ЗРК Patriot 22 декабря, 19:00 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия сможет уничтожить американские ЗРК Patriot, которые будут переданы Украины в рамках нового пакета военной помощи от США.

Во время брифинга в четверг, 22 декабря, он назвал поставки Patriot «затягиванием конфликта».

«Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все», — заявил он.

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Путин также добавил, что эта система якобы достаточно старая. В сравнение он привел С-300.

«Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300. Мы пощелкаем и Patriot», — подытожил диктатор.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Инфографика: НВ

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставят $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.