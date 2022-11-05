«Его ставки снижаются». Климкин объяснил, почему Путин поедет на саммит G20, а Зеленский — нет 5 ноября, 11:18 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ / Sputnik/Sergei Fadeichev/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин посетит саммит Большой двадцатки (G20), считает дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин.

«Мы не знаем, будет ли он там. Я склонен считать, что Путин поедет, поскольку в случае, если не поедет, он покажет себя в очень слабой позиции. На сегодняшний день его ставки снижаются — в западном мире само собой, но и в незападном. <...> Путину нужно либо ехать, либо признать, что он в очень слабой позиции. И я думаю, что он действительно поедет», — отметил Климкин в эфире Радио НВ.

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин.

«Я думаю, что это верно. Это его позиция как политического лидера, это его эмоциональная позиция. Но это не о каком-то физическом присутствии. Это о присутствии Украины во всех переговорах. Мы стоим на пороге глобальной перезагрузки», — уверен дипломат.

Этот мир, по словам Климкина, не может существовать таким образом, как он существовал до 24 февраля:

«И наша война против России — это символ. Это война за то, что в мире будет какая-то предсказуемость, возможность жить как нормальные люди, возможность слушать друг друга. Или жить с такими зверскими, реваншистскими режимами, как Россия. И это фундаментальный вопрос XXI века: как будет выглядеть система безопасности, поскольку предыдущая не просто не работает, она окончательно разрушена».

Семнадцатая встреча глав государств Большой двадцатки состоится 15−16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщал, что лидеры трех стран пока не подтвердили свое участие во встрече G20. Он говорил, что позвонит по телефону им.

Ранее Видодо пригласил на саммит G20 президента Зеленского. Он говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято. Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложения.

Байден, ранее подтвердивший свое участие в саммите, говорил, что у него нет намерения встречаться с Путиным на встрече G20.