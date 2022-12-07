Путин подтвердил, что ведет захватническую войну геноцидного типа — Подоляк 7 декабря, 19:14 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина об планах Петра I «выйти к Азовскому морю».

Во время встречи с членами Совета по правам человека РФ Путин заявил, что у России якобы «появились новые территории», говоря о временной оккупации восточных и южных регионов Украины.

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«Чего уж греха таить, и Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — сказал диктатор.

Подоляк отметил, что своими заявлениями Путин подтвердил «то, что было очевидно всему миру».

«Маски сброшены. Забудьте о „провокациях НАТО“, „денацификации“ и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I», — пишет Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Путин делает все, чтобы продолжать войну против Украины, потому что глава Кремля не может признать, что совершил историческую ошибку.