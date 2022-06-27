«Времени достаточно». Путин подтвердил, что поедет на саммит G20, на котором выступит Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ)
Российский диктатор Владимир Путин принял приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите стран G20 в ноябре, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на слова помощника Путина Юрия Ушакова.
При этом российская сторона еще не знает, в каком формате будет происходить эта встреча.
«Да, мы подтвердили, что наше участие также предполагается. Они пока приглашают в очном формате. Еще времени достаточно. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате», — заявил он.
Ушаков подчеркнул, что Индонезия все равно пригласила Путина на саммит, несмотря на давление Запада отозвать приглашение для России.
Саммит лидеров G20 планируется провести на острове Бали 15−16 ноября. В этом году принимать встречу глав государств будет Индонезия, являющаяся постоянным участником формата.
С начала полномасштабной войны России против Украины Путин регулярно проводил встречи и переговоры с белорусским диктатором Лукашенко. Например, в субботу, 25 июня, они провели встречу в Санкт-Петербурге.
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