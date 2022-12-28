В МИД Украины назвали ничтожным новый указ Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РФ на захваченных территориях

28 декабря, 12:44
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Оккупанты проводят принудительную паспортизацию на захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты проводят принудительную паспортизацию на захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства РФ жителями захваченных оккупантами территорий Украины. В МИД Украины резко отреагировали.

Указ кремлевского диктатора распространяется на жителей захваченных войсками РФ территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области.

В документе также есть пункт о признании детей до 14 лет гражданами РФ. Это же правило распространяется на детей, которые депортированы в Россию.

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Министерство иностранных дел Украины назвало указ Путина ничтожным и таким, который говорит о неготовности России к переговорам.

«Указ, утверждающий упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретение гражданства РФ, ничтожен и свидетельствует о неготовности России к переговорам, стремлении ее руководства продолжать войну, поглощении территории Украины, насильственной ассимиляции и геноциде украинского народа», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве в Facebook.

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Там подчеркнули, что принудительное навязывание гражданства РФ украинцам, которые в результате действий оккупационных войск оказались в бесчеловечных условиях и лишенных фундаментального права на свободный выбор гражданства, «подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима».

Принудительную паспортизацию детей в МИД Украины назвали доказательством совершения Россией геноцида украинцев.

Дипломатическое ведомство осудило подписание этого указа. В МИД заявили, что последствия этого и других нормативных актов РФ в отношении граждан Украины не будут иметь никаких правовых последствий, никогда не будут признаны ни Украиной, ни подавляющим большинством государств-членов ООН.

https://www.youtube.com/watch?v=aGtG6LxY89w

«Указ дополняет список преступлений в ходе вооруженной злости России, которые будут рассматриваться в рамках интернационального трибунала над руководством РФ», — резюмировали дипломаты.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/pfbid021tjFZ3VCG2nEQ5aG4LLQkeP4xQj7hQuCCvmxfuHPe8kuXnmBjcF5YDMxLZqsXLfMl

РФ проводит принудительную паспортизацию на захваченных с 24 февраля территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты заставляют людей принимать российское гражданство, запугивая отсутствием выплат.

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В 2019 году РФ также начала незаконно выдавать российские паспорта на тех территориях Донецкой и Луганской области, которые были захвачены с 2014 года.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин МИД Украины Российский паспорт Война России против Украины

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