Путин планирует встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы обсудить поставки оружия — NYT 4 сентября, 22:19 Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Диктаторы России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын планируют встретиться в сентябре, чтобы обсудить поставки оружия стране-агрессору РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, российская сторона хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР — передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

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Собеседники издания утверждают, что северокорейский диктатор, вероятно, поедет из Пхеньяна на бронепоезде во Владивосток, где встретится с Путиным во время Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября. По данным NYT, Ким Чен Ын может также посетить Москву.

Идея этой поездки Ким Чен Ына, по данным СМИ, возникла в конце июля 2023 года, когда министр обороны России Сергей Шойгу посетил КНДР с официальным визитом, приуроченным к 70-летнему окончанию Корейской войны, в которой власти КНДР считают себя победителями.

26 июля Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом и Ким Чен Ыном. Шойгу прибыл в КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год. Пхеньян называет ее «Отечественной освободительной войной».

Ким Чен Ын называл развязанную против Украины российскую полномасштабную войну «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

По мнению аналитиков, визит Шойгу повышает возможность более открытой поддержки Северной Кореи, особенно в условиях изоляции России Западом.