Путин планирует встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы обсудить поставки оружия — NYT
Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)
Диктаторы России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын планируют встретиться в сентябре, чтобы обсудить поставки оружия стране-агрессору РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным издания, российская сторона хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР — передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.
Собеседники издания утверждают, что северокорейский диктатор, вероятно, поедет из Пхеньяна на бронепоезде во Владивосток, где встретится с Путиным во время Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября. По данным NYT, Ким Чен Ын может также посетить Москву.
Идея этой поездки Ким Чен Ына, по данным СМИ, возникла в конце июля 2023 года, когда министр обороны России Сергей Шойгу посетил КНДР с официальным визитом, приуроченным к 70-летнему окончанию Корейской войны, в которой власти КНДР считают себя победителями.
26 июля Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом и Ким Чен Ыном. Шойгу прибыл в КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год. Пхеньян называет ее «Отечественной освободительной войной».
Ким Чен Ын называл развязанную против Украины российскую полномасштабную войну «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.
По мнению аналитиков, визит Шойгу повышает возможность более открытой поддержки Северной Кореи, особенно в условиях изоляции России Западом.