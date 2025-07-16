Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время саммита лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе, Аргентина, 30 ноября 2018 года (Фото: REUTERS/Marcos Brindicci)

Российский диктатор Владимир Путин собирается продолжать войну против Украины, пока Запад не согласится на его условия мира, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа усилить санкции, сообщает Reuters со ссылкой на три близких к Кремлю источника.

Как отмечает агентство, Путин считает, что российская экономика и ее армия якобы «достаточно сильны», чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада. Он также уверен, что Россия, которая «пережила жесткие санкции», может выдержать дальнейшие экономические трудности, в частности угрозу американских тарифов, направленных против покупателей российской нефти.

Несмотря на несколько телефонных разговоров Трампа с Путиным, а также визиты в РФ специального посланника США Стива Уиткоффа, российский диктатор думает, что детального обсуждения основ мирного плана не было.

«Путин ценит отношения с Трампом и имел хорошие дискуссии с Уиткоффом, но интересы России — превыше всего», — утверждает неназванный собеседник.

Один из источников рассказал, что российский диктатор считает цели Москвы гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада. Кроме того, Путина не беспокоят угрозы США ввести тарифы для Китая и Индии за покупку российской нефти.

Два источника утверждают, что РФ якобы «имеет преимущество на поле боя», а ее экономика, ориентированная на войну, превышает производство НАТО в ключевых видах боеприпасов, таких как артиллерийские снаряды.

Согласно данным DeepState, страна-агрессор за последние три месяца продвинулась на 1415 квадратных километров в Украине. Анонимный собеседник агентства предположил, что Путин посягает на «еще больше территории», если война не будет остановлена.

По информации Reuters, российский диктатор может не останавливать войну до тех пор, пока украинская оборона не потерпит крах, а также «расширить свои территориальные амбиции, включив в них большую часть Украины».

При этом Москва может остановить свое наступление после завоевания четырех восточных областей Украины, если столкнется с жестким сопротивлением, сказал третий источник.

«Но если он (сопротивление — ред.) упадет, произойдет еще большее завоевание Днепропетровска, Сум и Харькова», — добавил неназванный собеседник.

Другой собеседник высказал мнение, что у Трампа «мало рычагов влияния» на Путина, и заметил, что даже если Вашингтон введет тарифы для покупателей российской нефти, Москва все равно найдет способ продавать ее на мировые рынки.

«Путин понимает, что Трамп — непредсказуемый человек, который может делать неприятные вещи, но он маневрирует, чтобы не раздражать его слишком сильно», — пояснил источник.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.