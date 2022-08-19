Путин и Си Цзиньпин планируют посетить саммит G20 в ноябре — президент Индонезии

19 августа, 10:18
Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить саммит Большой двадцатки на острове Бали в конце этого года.

Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо, сообщает Bloomberg.

По его словам, также саммит посетит и президент Китая Си Цзиньпин.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет», — сказал Джокови.

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Это был первый раз, когда Джокови подтвердил, что Путин и Си Цзиньпин планируют появиться на ноябрьском саммите.

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Агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

30 июня президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Видодо пригласил на саммит G20 не только президента Владимира Зеленского, а и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

В начале июля прошел саммит глав МИД стран G20, где участники бойкотировали представителя страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

https://www.youtube.com/watch?v=CFGWgA-1kVo&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин G20 Бали

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