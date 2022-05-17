Путин лично управляет военным наступлением против Украины — Guardian

17 мая, 01:24
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Оценка личной причастности Путина к ведению войны основывается на полученных разведданных — СМИ (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Оценка личной причастности Путина к ведению войны основывается на полученных разведданных — СМИ (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин настолько лично вовлечен в войне против Украины, что принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала, сообщает The Guardian со ссылкой на западные военные источники.

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По их информации, он помогает определить передвижение войск на Донбассе, где на прошлой неделе оккупанты потерпели кровопролитное поражение, неоднократно пытаясь форсировать стратегическую реку Северский Донец на востоке Украины.

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Источники добавляют, что Путин по-прежнему тесно сотрудничает с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, что отличается от заявлений в Украине на прошлой неделе о том, что военачальник был отстранен.

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Российским захватчикам пока не удалось добиться прорыва на Донбассе, где они уже месяц ведут наступление, которому несколько раз не удалось окружить более мелкие украинские силы.

Никаких дополнительных подробностей, подтверждающих это заявление, предоставлено не было, хотя подразумевается, что оценка личной причастности Путина основывается на полученных разведданных.

Полковники в армии США и бригадные генералы в британской армии обычно командуют бригадой, подразделением, состоящим из нескольких батальонов, последний из которых эквивалентен самому маленькому оперативному подразделению в российской армии.

По мнению журналиста Bellingcat Христо Грозева, российский диктатор Владимир Путин «уже никому не доверяет» и решил стать реальным верховным главнокомандующим в войне с Украиной.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Наступление Война на Донбассе Вооруженные Силы РФ Валерий Герасимов Война России против Украины

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