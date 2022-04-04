Планы Путина по вторжению в Украину включали казни — глава разведки Британии 4 апреля, 09:01 Цей матеріал також доступний українською По информации британской разведки, планы Путина по вторжению включали в себя казни (Фото:REUTERS/Stringer)

По информации британской разведки, планы Владимира Путина по вторжению в Украину включали внесудебные казни.



Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом у себя в Twitter написал руководитель MI6 Ричард Мур.

«Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь», — отметил он.

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2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и по Житомирской трассе.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.



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