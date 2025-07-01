Кремлевские чиновники высокого уровня и персонально российский диктатор Владимир Путин продолжают демонстрировать широкие территориальные амбиции России в Украине, которые выходят за пределы Крыма и четырех областей, которые незаконно пыталась аннексировать РФ.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны.

30 июня Путин провел совещание о «социально-экономическом развитии» незаконно оккупированных Россией частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе которого он часто называл оккупированную Украину «Донбассом и Новороссией». Представитель Кремля Дмитрий Песков 30 июня ответил на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова от 27 июня о том, что Одесса не является «российским» городом и имеет свою собственную историю. На это Песков заявил, что история Одессы «неразрывно связана» с Россией. А помощник Путина Владимир Мединский 30 июня заявил, что русские и украинцы — это «один народ» с «исторической родиной», сославшись на «древнерусские земли по обе стороны Днепра, Новороссию и Крым».

Реклама

Заявления Путина, Пескова и Мединского от 30 июня — это лишь новые примеры заявлений высокопоставленных кремлевских чиновников, которые указывают на масштабы территориальных амбиций России, отмечают специалисты Института изучения войны. 20 июня Путин повторил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, что считает российский и украинский народы «на самом деле одним народом» и что «в этом смысле вся Украина — наша».

Кремлевские чиновники также регулярно называли Одессу «российским» городом, в частности министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял об этом 9 июня. Кроме того, представители Кремля неоднократно упоминали «Новороссию», которую российские чиновники определяют как всю восточную и южную части Украины. Ссылка Мединского на «древнерусские» земли «по обе стороны Днепра» также согласуется с призывами гауляйтера России на Херсонщине Владимира Сальдо в апреле 2025 года к российскому контролю территорий по оба берега Днепра в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса заявил в начале июня 2025 года, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины на левом берегу Днепра и захватить Одесскую область до конца 2026 года. Путин и другие кремлевские чиновники последовательно заявляли, что не считают Украину независимым государством с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельной от России.

Поэтому постоянная приверженность российских чиновников этим нарративам демонстрирует стойкую цель Кремля уничтожить украинское государство и подчинить украинский народ, резюмируют специалисты ISW.