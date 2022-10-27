На ходу меняют позицию. В Кремле заявили, что Путин не просил президента Гвинеи-Бисау передать Зеленскому послание о переговорах 27 октября, 13:53 Умару Сисоку Эмбало встретился с диктатором Путиным в Москве, а затем приехал в Киев на переговоры с Зеленским (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не просил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передавать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание о готовности к переговорам.

Об этом сообщили пропагандисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Он отметил, что Путин во время переговоров утверждал об отказе со стороны Киева вести переговоры.

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Диктатор также в свойственной ему манере заявил, что это произошло якобы по «указу Вашингтона».

«Подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от согласованных пониманий произошел явно по указу Вашингтона. Это совершенно очевидно. Сейчас РФ не меняет свои позиции — готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого», — процитировал Песков ложь кремлевского диктатора.

26 октября в Киев с визитом прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Он стал первым представителем африканских стран, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России. Перед этим он встретился с Путиным в Москве.

Во время переговоров с Зеленским он заявил, что Путин хочет «настроить мосты и диалог» с Украиной. В ответ на то глава украинского государства ответил, что для возобновления какого-либо диалога Россия должна уважать суверенитет, границы и территориальную целостность Украины.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя, поэтому НАТО продолжит помогать украинцам.