Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от Путина 27 июля, 10:57 Ким Чен Ын и Шойгу (Фото:image released by North Korea’s Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS)

Во время визита в КНДР министр обороны РФ Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

На встрече Шойгу и Ким Чен Ын «вспомнили о глубокой истории дружбы между КНДР и Россией, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в области национальной обороны и безопасности».

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Шойгу передал Ким Чен Ыну личное письмо от Путина, а северокорейский диктатор поблагодарил его.

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26 июля министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом, а также диктатором Ким Чен Ыном.

Шойгу прибыл в КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год. Пхеньян называет ее «Отечественной освободительной войной». Де-юре война не закончилась — заключили перемирие, которое продолжается до сих пор.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея передавала ракеты и снаряды ЧВК Вагнера для войны против Украины. В Белом доме говорили, что Москва предлагает Пхеньяну еду в обмен на боеприпасы.

Глава КНДР Ким Чен Ын называл развязанную против Украины российскую полномасштабную войну «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с диктатором Владимиром Путиным.