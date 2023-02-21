«Обычная пропаганда». Западные политики прокомментировали выступление Путина перед федеральным собранием 21 февраля, 16:00 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Maxim Blinov/Kremlin via REUTERS)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя речь российского диктатора Владимира Путина перед федеральным собранием во вторник, 21 февраля, заявил, что Россия хочет войны и будет ее продолжать.

По его словам, досадно, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических и наступательных вооружениях.

«Речь Путина и его действия демонстрируют, что Россия хочет этой войны и будет ее продолжать. Нашим ответом должна быть еще большая поддержка для Украины и большее давление на Россию и Беларусь», — написал Ринкевичс в Twitter.

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Премьер Италии Джорджия Мэлони заявила, что часть ее сердца надеялась, что Путин скажет другие слова, пишет Sky News.

"То, что мы услышали сегодня утром, - это обычная пропаганда, но факты другие" - сказала она.

Мелони добавила, что парадокс состоит в том, что жертва этой агрессии все еще пытается представить мирный план.

21 февраля кремлевский диктатор выступил с обращением к федеральному собранию. Путин во время обращения заговорил тезисами по методикам российской пропаганды.

В частности, диктатор заявил, что на Западе якобы «педофилия становится нормой», а «священников заставляют одобрять однополые браки».

Кроме того, он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.



Путин также пригрозил новой эскалацией и расширением агрессии на фоне разговоров о передаче Украине дальнобойного оружия.